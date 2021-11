Montée des cas de COVID-19: les Québécois inquiets pour Noël

À un mois de Noël et alors que le nombre de cas de COVID-19 dépasse les 900 cas, mercredi, plusieurs Québécois se demandent s’ils pourront passer le temps des Fêtes en famille cette année.

«Pour l'instant on a prévu plus ou moins de faire quelque chose avec des amis, mais on reste conscient que ça peut s'annuler aussi au dernier moment», affirme un père alors qu’il fait la file devant un centre de dépistage.

«On croise les doigts pour les festivités des Fêtes», lance aussi une mère tout en patientant dans la même file.

Le bilan de la COVID-19 était à la hausse, mercredi, alors que la santé publique rapporte 902 nouveaux cas.

«C'est sûr que de voir presque doubler le nombre des cas depuis environ un mois, c'est quelque chose dont on doit tenir compte, mais c'est clair que, je dirais, l'indicateur le plus important va être le nombre de personnes hospitalisées», soutient le Dr Gaston De Serres, médecin-conseil à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Si le nombre d’hospitalisations semble plutôt sous contrôle dans la province, de nombreuses éclosions surviennent encore, notamment dans les écoles primaires et les garderies.

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui a commencé mardi, pourrait changer la donne, même si les deuxièmes doses ne seront injectées qu’après les Fêtes.

– D’après les informations de Chu Anh Pham

