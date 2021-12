Opter pour un exterminateur de rats et de souris avant l’hiver

Présenté par

À l’approche de l’hiver, plusieurs types de rongeurs – dans la grande région de Montréal ou ailleurs au Québec – trouvent refuge dans les appartements, les condos ou les maisons.

Parmi ces rongeurs indésirables, qui envahissent nos intérieurs chaleureux, nous trouvons la souris sylvestre, la souris commune (Mus musculus) et le rat d'égout qui vivent depuis très longtemps près de nous, même si nous n’en avons pas conscience.

D’un poids maximum de 30g, on reconnaît la souris grâce à ses grandes oreilles, sa longue queue, son dos brun et son ventre gris.

De son côté, la souris sylvestre – plus courante en campagne – est identifiable grâce à son pelage brun-gris, à ses pattes et à son ventre blanc et à sa queue, aussi longue que son corps.

Le rat surmulot – fréquemment appelé rat d’égout, rat brun ou rat de Norvège – a un corps plus dense et peut peser jusqu’à 453 g (1lb).

Mais ce n’est surtout pas une raison pour les accepter chez soi, car ces locataires indésirables apportent leur lot d’inconvénients, et le choix d’un exterminateur à Montréal s’impose tôt ou tard pour de nombreux résidents.

Un fléau montréalais, mais aussi présent en campagne!

Le rat a pour habitude de creuser des terriers en dessous des longues galeries, tandis que la souris se contente de loger dans la cavité d’un mur, d’un plancher, d’une armoire, d’un grenier ou d’un comble.

Les deux sont omnivores comme nous, mais le rat consomme également de la viande, des fruits et une nourriture plus variée que la souris, qui semble privilégier les céréales.

C’est pour cette grande faculté d’adaptation que nous retrouvons des rongeurs, des rats, des souris et des mulots autant dans les domiciles en ville que dans les résidences en campagne.

Les saisons et les invasions

À l’automne, la quête de chaleur et de nourriture attire ces espèces près des fermes, des entrepôts, des dépotoirs, des maisons, etc. Les rongeurs y seront ensuite actifs tout l’hiver, car ils n’hibernent pas. Nous avons donc une invasion de souris et de rongeurs à cette période de l’année, comme en attestent de nombreux résidents montréalais.

Certains locataires ou propriétaires décideront de les faire fuir, alors que d’autres vont recourir à des exterminateurs à Montréal.

Quoi qu’il en soit, voici quelques faits intéressants à garder en tête:

Salive, urine et excréments contaminent les surfaces en raison de leurs déjections. Les selles et l’urine peuvent aussi être dispersées dans l’air sous forme de fines gouttelettes ou, une fois l’urine asséchée, en poussière. Respirer ces particules peut contaminer une personne.

La salubrité des aliments peut être compromise, puisque les souris et les rats cherchent en permanence de la nourriture. Il convient de protéger la nôtre!

Destruction annoncée et inévitable des fils, des matériaux de construction et, dans le cas des souris, du plastique et des boiseries.

Transmission de maladies aux humains: des maladies virales, bactériennes ou parasitaires telles que la fièvre typhoïde et la salmonellose.

Les rats peuvent occasionner des morsures sur des animaux plus gros qu’eux, et même sur des personnes.

Comment éloigner les souris et les rats de votre maison à Montréal?

Pour tenir les rats et les souris à l’écart de votre appartement du Plateau ou de votre maison à Laval, il faut d’abord comprendre par où ils entrent dans votre résidence.

Voici ce que vous pouvez faire pour les repousser:

Des tests de fumée pour faire la détection des égouts percés;

Installation de coupe-froids en métal sous les portes et calfeutrage des fenêtres;

Colmatage des fissures dans les fondations;

Travaux spécialisés contre l’infestation;

Calfeutrage anti-vermine extérieur des résidences;

Nettoyage de la cuisine.

Comment régler une infestation de rats ou de souris?

Comme les rats et les souris sont considérés comme étant nuisibles, il est permis de les exterminer. Nous utilisons en général le piège à ressort plutôt que le piège collant, comme ce dernier est plus cruel (l'animal y demeure vivant).

Ces pièges peuvent être efficaces lorsqu’ils sont disposés aux bons endroits. Dans le cas d’un rat, il est préférable d’installer des pièges mécaniques afin de sortir le rat de la maison et d'éviter les odeurs nauséabondes. Pour les souris, les poisons sont à privilégier, car ils sont anticoagulants, moins coûteux et plus définitifs.

À noter que les poisons domestiques en vente sur le marché sont beaucoup moins puissants que ceux utilisés par les exterminateurs spécialistes.

Gardez en tête également que l’extermination est à considérer en dernier ressort, et il est préférable de s’adresser à un expert pour résoudre une situation hors de contrôle.

Face à une colonie ou pour éliminer un rat d'égout, tournez-vous vers une intervention professionnelle. Un exterminateur à Montréal, comme l'entreprise Delta Extermination, peut vous aider dans cette tâche. Par exemple, s’il y a présence de rats sous la dalle du bâtiment, une inspection des drains par caméra peut s’avérer nécessaire.