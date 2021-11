Québecor toujours intéressé par les Nordiques

Acteur de premier plan dans le retour des Nordiques, le groupe Québecor se dit toujours intéressé à investir dans une équipe et applaudit les démarches faites par Québec pour stimuler l’intérêt de la LNH.

Dans une déclaration transmise au Journal, Québecor, qui détient le contrat de gestion du Centre Vidéotron à Québec, assure que le dossier est encore actif.

«Nous tenons à réitérer que Québecor a été le premier à s’engager pour le retour des Nordiques. Nous sommes toujours intéressés à leur retour à Québec et à investir dans une franchise de la LNH», a indiqué Véronique Mercier, vice-présidente communications chez Québecor.

L’entreprise assure que «la population de Québec mérite cette équipe» et avec l’amphithéâtre «nous serons prêts à les accueillir».

Lors des derniers jours, le premier ministre François Legault s’est ouvertement interrogé sur l’intérêt de l’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau pour le retour des Nordiques.

«Il faut voir si M. Péladeau est toujours intéressé à débourser 700 millions et plus pour une équipe de hockey. Sinon, il faut voir comment on gère ça avec la Ville de Québec pour avoir l’amphithéâtre», s’était demandé M. Legault.

Or, Québecor affirme suivre le dossier de près et a été mis au courant des dernières démarches effectuées par le gouvernement caquiste. Selon nos informations, la sortie de M. Legault n’était donc pas une surprise.

«Québecor était au courant des démarches du gouvernement du Québec auprès du commissaire Bettman», assure Mme Mercier.

«Nous sommes très heureux que le premier ministre Legault prenne cette initiative et qu’il contribue aux efforts déjà déployés pour ramener une équipe dans un important marché d’amateurs de hockey. Nous avons hâte de voir les résultats de sa démarche», conclut le groupe.

Questionné au printemps dernier par Le Journal, M. Péladeau avait réitéré son intérêt à faire venir une équipe dans le marché de la capitale nationale.

«Je persiste à répéter, et je le dis depuis les quatre dernières années, c’est que le marché de Québec, avec Québecor comme promoteur, est probablement l’ensemble qui est le plus susceptible d’assurer la réussite d’une équipe de hockey professionnelle de la LNH à Québec», avait-il affirmé.

Mais du même coup, M. Péladeau avait constaté qu’il y avait une forme de réticence de la LNH à réimplanter une équipe à Québec.

«Le commissaire [Gary Bettman] est puissant et c’est lui qui «call les shots», comme on dit en bon français», avait-il souligné.

Québec a aussi nommé le ministre des Finances Éric Girard qui devient responsable du dossier du retour des Nordiques.

Malgré tout, selon plusieurs analystes, l’intérêt de la LNH demeure « anémique » envers Québec qui a vu au fil du temps plusieurs autres marchés la surpasser comme Las Vegas ou Seattle.

Le premier ministre Legault a toutefois montré son optimisme lors des derniers jours. «Si Ottawa et Winnipeg sont capable d’avoir une équipe, on devrait être capable d’en avoir une à Québec», avait-il dit en conférence de presse.

