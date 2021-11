Quelques astuces pour se préparer financièrement au Vendredi fou?

« La bonne vieille technique du budget s’applique pleinement au Vendredi fou », croit Sylvie de Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire chez Option Consommateurs.

Mais un consommateur doit s’adapter au contexte :

Fixer un budget total, mais surtout par cadeau ou par personne, pour ne pas perdre le fil en magasin. Faire une liste précise de cadeaux, par personne. Organiser un prémagasinage en ligne pour vérifier les stocks et comparer les prix. Acheter comptant avec des enveloppes correspondant à chaque récipiendaire de cadeau : quand elles sont vides, votre magasinage s’arrête.

Faux soldes

Certains cèdent à la frénésie parce qu’ils sont persuadés de faire de bonnes affaires. Or, acheter un produit parce qu’il est en solde est une très mauvaise idée : le cadeau plaira-t-il à son récipiendaire ? Si vous vous faites plaisir, en avez-vous réellement besoin ? Et, surtout, est-ce une vraie aubaine ?

Car certains marchands gonflent les prix quelques semaines avant le Vendredi fou pour pouvoir déclarer des soldes au bon moment. On contourne le problème en magasinant en ligne avant d’aller en magasin.

D’autre part, certains soldes représentent réellement de bons coups. Mais ce n’est pas tout le magasin qui est en solde ! Par exemple : vous bénéficiez d’une aubaine appréciable pour un téléviseur, mais vous payez le gros prix pour le câble HDMI.

Quantités limitées

Une autre bonne vieille technique de vente : on vous incite à acheter immédiatement ou dès que possible, parce que les stocks sont limités. Le message est exacerbé cette année par les difficultés mondiales de la chaîne d’approvisionnement. Or, la plupart du temps, les tablettes sont pleines.

Un bon truc : surveillez les quantités affichées sur le site internet du marchand.

Sinon, en magasin, la loi vous donne le droit d’exiger sur-le-champ un produit équivalent ou de qualité supérieure au même prix.

Conseils