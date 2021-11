Rester vigilants pour sauver Noël, prône Diane Lamarre

La pharmacienne Diane Lamarre prône la prudence quant à d’éventuels assouplissements des mesures sanitaires en lien avec le déroulement de la campagne de vaccination des cinq à 11 ans. Selon elle, un relâchement exagéré pourrait compromettre les réunions familiales de fin d’année.

«Si on commence à célébrer trop tôt, si on fait des partys de Noël, si on baisse la garde et si on ne porte pas le masque, on risque de brûler la réserve dont on pourrait peut-être bénéficier à Noël», clame Diane Lamarre.

La hausse du nombre de cas au Québec rappelle l’importance de demeurer vigilants, avance la pharmacienne.

Selon cette dernière, plusieurs facteurs expliquent le fait que le nombre d’infections quotidiennes a bondi de 200 au cours des trois dernières semaines.

Le fait que les gens soient davantage à l’intérieur, la levée du port du masque en classe au secondaire et la réduction du télétravail contribuent tous à une plus grande propagation de la COVID-19.

«Chaque petit relâchement amène une augmentation potentielle de cas», résume Diane Lamarre.

Jusqu’ici, le nombre d’hospitalisations demeure stable dans la province. La pharmacienne rappelle toutefois qu’il n’est pas le temps de s’asseoir sur ses lauriers et de cesser d’être vigilants.

«C’est jouer un peu avec le feu. Quand on laisse les cas augmenter énormément, on sait que ça finit par avoir des conséquences au niveau des hospitalisations et des soins intensifs», explique-t-elle.

