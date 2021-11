Sherbrooke: un campement de sans-abris prend de l’ampleur

À Sherbrooke, le campement de fortune érigé par des itinérants sous le pont Joffre prend de l’ampleur, tandis que le froid s’installe et qu’un démantèlement du site est évalué par les autorités.

Sous le pont rue Wellington, des dizaines d’itinérants se sont installés et se préparent à y passer l’hiver. «Dans ma tente, j’ai des matelas, des couvertures, des sacs de couchage. J’ai même de quoi me réchauffer avec un enjoliveur de voiture et des roches», a indiqué Jimmy. Il ne se plaint pas, mais rêve au jour où il pourra vivre dans un appartement: «C’est bien trop cher les appartements à Sherbrooke! On ne peut pas se payer ça avec notre chèque d’aide sociale.»

Sur l’heure du dîner, nous avons croisé André qui déplore que «les ressources à Sherbrooke sont déficientes. [...] Mais quand je vois la générosité des Sherbrookois qui nous amènent du bois, des vêtements et de la nourriture, ça me fait chaud au cœur», a-t-il ajouté.

«Moi aujourd’hui j’ai amené une tente et des matelas gonflables. Personne ne mérite d’avoir froid en hiver. Malheureusement nos élus font comme si ça n’existait pas, mais ça existe et plus qu’on pense», a déclaré une citoyenne venue porter des dons.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle du campement Notre-Dame à Montréal l’an dernier, qui a été démantelé. Justement, le démantèlement du site sous le pont Joffre à Sherbrooke est un des scénarios envisagés. La Ville, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et la Table d’itinérance de Sherbrooke travaillent à trouver la meilleure option pour cette clientèle.

«Ils ont besoin de cet endroit, ils n’ont nul par d’autre où aller, croît Ronald Landry, membre de la Hope Community Church. Nous avons souvent quelqu’un ici pour assurer une sécurité. Si la Ville nous prêtait un bâtiment, on serait prêts à aider. Mais en attendant, je pense qu’ils doivent rester ici.»