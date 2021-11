Vous êtes peut-être une personne proche aidante et vous ne le savez pas!

Vous ne calculez sans doute pas les heures quand vous vous occupez d’un proche dans le besoin. Une chose est certaine: votre aide apportée compte pour beaucoup!

Vous êtes peut-être même une personne proche aidante (PPA) sans le savoir. Lisez ce qui suit pour le découvrir.

Qui peut être considéré comme une personne proche aidante?

Par définition, une PPA est une personne qui apporte un soutien à un membre de son entourage (ou à plusieurs) qui a une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, et ce, peu importe son âge, son milieu de vie ou son lien avec ce proche. Il s’agit d’une aide offerte à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable.

Il peut s’agir d’un jeune adulte comme d’une personne âgée, d’un membre de la famille comme d’un ami ou encore d’un travailleur comme d’un retraité. Par exemple, cela peut être un voisin qui soutient un enfant handicapé de son quartier, une sœur qui aide son frère vivant avec l’Alzheimer ou encore un ami qui prend soin d’un collègue blessé.

À noter que la fréquence du soutien ou des soins apportés n’a aucune incidence: que vous portiez assistance à une personne une fois par mois ou tous les jours, vous êtes considéré comme une PPA.

Quelles formes le soutien peut-il prendre?

Il y a maintes façons de soutenir une personne en tant que PPA. Par exemple:

En lui offrant de l'accompagner à ses rendez-vous;

En l’aidant dans ses soins personnels;

En se chargeant de la coordination de ses soins médicaux;

En entretenant sa maison;

En s’occupant de ses opérations bancaires;

En veillant à ses obligations légales et juridiques;

En l’accompagnant dans ses sorties (activités sportives et culturelles, études, intégration à l’emploi, etc.);

En lui apportant un soutien émotionnel, psychologique et social.

De nombreux défis au quotidien

Bien que les personnes proches aidantes n'attendent rien en retour, elles ne sont pas à l’abri de ressentir l’impact de leur rôle au quotidien.

Si vous êtes une personne proche aidante, vous pourriez ressentir une surcharge de responsabilités et même des incidences négatives sur votre propre vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou social.

Parfois, votre santé physique et mentale pourraient être compromises, tout comme votre situation financière.

Des ressources d’aide et de soutien

Il importe que chaque PPA prenne en considération ses besoins et s’autorise le soutien nécessaire à l’atteinte et pour maintenir leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie.

Voici des ressources pour vous épauler afin que vous puissiez poursuivre votre implication indispensable.

Service Info-aidant de l’Appui: c’est un service téléphonique professionnel, confidentiel et gratuit qui s’adresse aux personnes proches aidantes et à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé.

L’organisme Proche aidance Québec partage de l’information pertinente destinée aux personnes proches aidantes.

Info-Santé 811: c’est un service de consultation téléphonique qui vous renseigne et vous conseille sur toute préoccupation concernant votre état de santé.

Info-Social 811: c’est un service de consultation téléphonique psychosociale.

Vous pouvez également contacter votre CISSS ou CIUSSS pour discuter avec un professionnel de la santé, gratuitement et de manière confidentielle. Il pourra évaluer vos besoins et vous diriger vers les services d’aide appropriés.

À ce jour, on estime à environ 1,5 million de personnes proches aidantes au Québec. Elles jouent un rôle de premier plan dans la société. Le gouvernement du Québec a adopté une Loi visant à les reconnaître et à les soutenir, une Politique nationale et un plan d’action gouvernemental pour améliorer leur qualité de vie.