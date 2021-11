Voyage dans le Sud: 5 rabais du Vendredi fou qui valent le coup d’oeil

Il est venu le temps du Vendredi fou et du Cyber lundi. Ceux qui souhaitent partir au soleil cet hiver ont tout intérêt à regarder les rabais proposés par les voyagistes, compagnies aériennes ou chaînes hôtelières, surtout si leurs dates et destinations de voyage sont flexibles.

Voici quelques pistes:

Riviera Maya, Cayo Guillermo, Punta Cana, Montego Bay... Transat offre jusqu’à 600 $ de rabais par couple sur les forfaits tout inclus dans le Sud réservés entre le 19 et le 28 novembre 2021, pour un séjour entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2022.

Jusqu’à 40 % de rabais sont offerts sur les forfaits vacances au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale chez Vacances Air Canada. Les réservations doivent être faites entre le 18 et le 25 novembre et les voyages se dérouler entre le 1er février et le 31 octobre 2022. La promo touche aussi les forfaits «vols et hôtel»à Hawaï, Fort Lauderdale et Orlando, en Floride.

Sur sa page Vendredi fou, Sunwing offre des «économies exclusives allant jusqu’à 40 % de rabais sur les meilleurs forfaits vacances dans les hôtels les plus branchés à travers les Caraïbes, le Mexique et l’Amérique centrale». Il faut se rendre sur la page pour voir les forfaits concernés.

Club Med offre certains de ses forfaits à des prix plus doux qu’à l’habitude (jusqu’à 60% de rabais) durant la vente du Vendredi fou et du Cyber lundi. On peut voir les voyages en question sur le site de la compagnie; on en trouve aussi bien aux îles Turques-et-Caïques qu’en Martinique, en Guadeloupe ou au Mexique. Il faut réserver avant le 29 novembre 2021 et voyager d’ici le 1er juillet 2022.

La compagnie canadienne à très bas prix Flair Airlines, présente à Montréal depuis l’été 2021, offre 30% de rabais sur le tarif de base de tous ses vols vers les États-Unis. Il faut utiliser le code promo «blackfriday» au moment de la réservation, et respecter certaines dates de voyage et de réservation

Voyager en temps de pandémie: rappel