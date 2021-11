MATHER, Antoinette (Tessier)



À Ottawa le 10 novembre 2021 à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Antoinette Mather (née Tessier). Elle était l'épouse de M. Michael S. Mather.Outre son époux Michael, elle laisse dans le deuil sa fille Shirley Smith (Daniel) ainsi que ses petits-enfants, David Smith (Cynthia) et Joey Gagnon (Janie), quatre arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Marie Tessier; les enfants de son conjoint, Christopher Mather (Robin), Jennifer Khal (Fawaz) et leurs enfants, ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra parents et amis à laDE HULSE, PLAYFAIR ET MCGARRY1200, CHEMIN OGILVIE, OTTAWA(angle promenade de l'Aviation)le dimanche 28 novembre 2021 à compter de 12h30. La liturgie de la Parole suivra en la chapelle à 13h.www.hpmcgarry.ca ou pour de plus amples renseignements composez le 613-748-1200