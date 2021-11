RACICOT, Kenneth "Ken"



6 février 1954 - 23 novembre 2021Ken s'est éteint, tel qu'il le souhaitait, le 23 novembre 2021 à l'âge de 67 ans, après un long combat contre le cancer. Né à St-Hubert, il était le fils de feu Claire Colangelo (feu Roger Achim) et feu Alfred Racicot (Shirley Phipps).Outre ses enfants Sylvain et Mélanie (Cinthia), il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Michel, Daniel, Madeleine, Caroline et Hélène, plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis(es), et plus particulièrement Lisette, Lynda et André qui l'ont soutenu tout au long de sa maladie.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.Un grand merci à la direction et au personnel de la maison de soins palliatifs la Source Bleue de Boucherville pour leur bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à cet organisme.