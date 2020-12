5 VUS que tous les vrais amateurs de 4x4 vont se procurer cette année

Offert par

Que ce soit par passion du plein air, pour attaquer la route raboteuse qui mène au chalet ou tout simplement par amour du style de conduite, les Véhicules Utilitaires Sport (VUS) de type 4x4 font battre le cœur de tous ceux qui les ont déjà essayés.

Vous êtes à la recherche du VUS idéal pour 2021? Année après année, de nouveaux modèles voient le jour sur le marché et il peut être difficile de dénicher celui qui convient réellement à vos besoins.

ALBI le Géant vous propose donc ces cinq 4x4 de haut calibre qui ne vous décevront pas — c’est garanti !

Mazda CX-5

C’est d’abord le design japonais tout en confort qui attire les regards vers le Mazda CX-5. On y retrouve l’intérieur minimaliste typique de Mazda, un habitacle silencieux aux lignes luxueuses ainsi que toute la technologie dernier cri du milieu : chaîne audio haut de gamme, écran de conduite active, voiture connectée, ensemble de sécurité proactive...

Parfait pour une conduite sportive qui vous offrira énormément de petits plus sur chaque aspect du véhicule.

Kia Sportage

Ce VUS est pensé spécialement pour ceux qui ont un style de vie actif. Tout comme le Tucson, son compétiteur direct, le Kia Sportage offre une plateforme complète avec une traction intégrale intelligente, une stabilité accrue du véhicule et de nombreux assistants à la sécurité. Avec un meilleur rapport qualité-prix.

Vous pouvez également choisir votre mode de conduite (relaxante ou sportive) selon votre humeur et le type de déplacement que vous effectuez.

Hyundai Tucson

Ce type de 4x4 est une valeur sûre depuis longtemps. Si vous avez une petite famille à embarquer, le Hyundai Tucson est le VUS à adopter : il offre des technologies de pointe pour le divertissement, est conçu pour répondre à tous les paliers de sécurité et assure confort et aisance derrière le volant.

Ses rails de toit latéraux permettent également de transporter les bagages et l’équipement sportif de tout un chacun sans le moindre souci!

Nissan Rogue

Le Nissan Rogue est l’un des VUS les plus populaires du monde et c’est peut-être la simplicité de son design qui explique son succès. Plus sublime que jamais depuis sa redéfinition 2021, le véhicule est facile à utiliser et encore plus facile à conduire.

Parmi ses points forts, on note ses trois écrans technologiques, la protection des piétons sur 360 degrés et l’espace accru pour les passagers arrière.

Jeep Cherokee

Vous êtes un fan de plein air? Le très compact Jeep Cherokee est conçu pour vous : avec sa capacité de remorquage de 4 500 livres et ses roues à traction intégrale, vous pourrez affronter presque n’importe quel terrain.

À l’intérieur du VUS, les technologies efficaces comprises dans un seul écran tactile permettent de rester en contact avec le monde extérieur, peu importe où vos aventures vous mènent.

Un VUS vous a tapé dans l'œil ?