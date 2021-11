HOTTE, Marie-Jeanne, s.s.a.

Sr M.-Jeanne-de-l'Immaculée, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 24 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée soeur Marie-Jeanne Hotte, s.s.a.Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Joseph-Aimé Hotte et de feu Marie-Louise Beausoleil.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses frères et soeurs, Thérèse, Simone, s.s.a., M. l'Abbé André et Laurent (Gisèle Ducharme).Compte tenu des directives de la Santé publique, des funérailles auront lieu à la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne sur invitation seulement, le lundi 29 novembre 2021 à 13h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.