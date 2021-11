Avril Lavigne au Centre Vidéotron en 2022

Les plans d’Avril Lavigne pour 2022 prennent de l’ampleur. Après la sortie de la chanson Bite Me, il y a deux semaines, la chanteuse pop-punk annonce une tournée canadienne qui fera escale au Centre Vidéotron, le 6 mai 2022.

La Place Bell de Laval (7 mai) compte aussi parmi les quatorze étapes de ce périple en arénas d’un océan à l’autre, qui s’amorcera à Moncton, le 3 mai, pour se conclure le 25 mai, à Victoria.

Révélée grâce à l’album Let Go et ses 16 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie en 2002, grâce aux succès Complicated et Ska8er Boi, l’artiste canadienne de 37 ans prévoit aussi proposer du nouveau matériel en 2022.

Son dernier album, Head Above Water, date de février 2019.

Les billets pour le concert à Québec seront mis en vente vendredi prochain, le 3 décembre, à compter de 10h, au lendemain de l’habituelle prévente.

L’Américain Mod Sun assurera la première partie.

