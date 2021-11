Basse-Côte-Nord: rallier des jeunes en deuil grâce au Hockey

Un policier innu de la GRC a distribué, jeudi, des équipements de hockey à des jeunes de la communauté de Pakua Shipi, en Basse-Côte-Nord, ayant perdu une camarade.

À la suite du suicide d’une adolescente de 13 ans, Jency Mark Vallée, en février dernier, l’instigateur du projet, Normand Thirnish-Pilot a souhaité redonner le moral aux jeunes de cette petite communauté de 300 personnes. En leur offrant 25 équipements complets de joueurs et deux équipements de gardiens, il espérait ainsi les rallier et les amener à être fiers.

De nombreux membres de la communauté étaient présents pour la distribution du matériel, autant des grands-parents, des parents que des enseignants. «Il y a eu beaucoup d'émotions, un mélange de joie, de bonheur, mais aussi beaucoup de larmes. On a tenu une minute de silence pour Jency et ensuite on a procédé à la remise des équipements. C’était un après-midi rempli d’amour pour les enfants, c’était très beau à voir. Je vais m’en souvenir longtemps», a témoigné Normand Thirnish-Pilot.

Les équipements ont été fournis par l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et des commerçants locaux tels que Sports Experts et les Pêcheries Shipek ont fourni les accessoires nécessaires pour permettre aux jeunes de jouer. L’entreprise Relais Nordik a quant à elle assumé les frais de transport entre Sept-Îles et Pakua Shipi.

Suite à la distribution, les jeunes étaient très fiers de porter les équipements et planifiaient déjà de participer à un tournoi de hockey mineur cet hiver à Trois-Rivières.