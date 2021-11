«Crostone» de champignons sauvages

Pour ma part, une tablée n’est pas complète sans une recette à base de champignons sauvages. Cette recette gourmande et riche est préparée avec des ingrédients simples et accessibles. Cette poêlée de champignons pleine de texture est accompagnée d’une crème chaude et parfumée de gelée de cèdre qui marque un équilibre de saveur précis. Le côté plus rustique de ce plat est vraiment d’occasion pour célébrer en famille autour d’une grande tablée.

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de la recette.