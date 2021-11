Fous de gin d’ici

Boire du gin local, c’est bien, mais par où commencer ?

Les nouvelles distilleries poussent comme des champignons. De quoi faire perdre le nord au plus boréal des buveurs. Ne reculant devant rien, Les Méchants Raisins ont dégusté une belle palette de gins d’ici et ont sélectionné le fin du fin, dont plusieurs sont 100 % locaux, du grain jusqu’à la bouteille*.

Buvez moins. Buvez mieux.

Distillerie de La Chaufferie, Furlong, London dry gin

Granby | 43 % | 48,75 $

Code SAQ : 14022497

Un des rares gins québécois complètement élaborés du grain jusqu’au verre. Ici, c’est le seigle non malté qui sert de base afin d’obtenir l’alcool. Après fermentation, le moût subit une triple distillation. On distingue des notes fines de poivre, de romarin et de genièvre. Un gin au profil classique, fin et long. Il séduira à coup sûr.

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

Distillerie du Fjord, km12, Gin de la forêt boréale

Saint-David-de-Falardeau | 40 % | 46,75 $

Code SAQ : 13394918

Située dans les bois, à une vingtaine de kilomètres au nord de Chicoutimi, la Distillerie du Fjord s’est rapidement démarquée en proposant un gin absolument délicieux. C’est d’abord un hommage à une source d’eau très pure située à proximité du 12e kilomètre du chemin des Monts-Valin. Il est composé de genévrier, de feuille de framboisier sauvage (qui sent le thé blanc et les agrumes lorsqu’il est infusé), de comptonie voyageuse (qui rappelle la cardamome) et de poivre des dunes.

Comont, Gin

Bedford | 43 % | 49,00 $

Code SAQ : 14675990

Après seulement un an d’opération, cette nouvelle distillerie, qui travaille du grain jusqu’au verre, s’impose comme l’une des meilleures au Québec. On doit cette impressionnante qualité au Québécois Samuel Gaudette qui œuvre dans le domaine depuis près d’une dizaine d’années. Formateur émérite, il s’applique à produire un alcool à base de maïs d’une qualité exceptionnelle et d’y macérer des aromates d’ici. Le résultat est impressionnant avec un gin d’une grande finesse.

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

Côte des Saints, Gin Premium

Mirabel | 46,2 % | 50,00 $

Code SAQ : 14375268

En attendant que leur whisky écossais arrive à maturité et soit prêt à être mis en marché, les propriétaires de Côte des Saints ont choisi de démontrer leur sérieux et leur savoir-faire à travers un gin issu d’une distillation d’orge québécois. La trame aromatique est celle d’un London dry gin, avec des notes résineuses et florales et des accents de lime ; longue finale vaporeuse et élégante.

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

Rosemont, Gin Rose de Montréal

Montréal | 40 % | 45,25 $

Code SAQ : 14480391

Si vous aimez les gins plus délicats, le Rose de Montréal par la distillerie Rosemont est pour vous ! Le talentueux bouilleur Lilian Wolfelsberger propose un distillat infusé de baies de genièvre, de canneberges, de rhubarbe et d’hibiscus. Il en résulte un superbe mélange de saveurs estivales. C’est acidulé et finement sucré tout en demeurant parfaitement sec. Un régal.

Distillerie McAuslan, Lock 4, London dry gin

Montréal | 40 % | 45,50 $

Code SAQ : 14825492

Élaboré par la célèbre Brasserie McAuslan située sur la rue Saint-Ambroise, le long du canal Lachine, c’est l’un des derniers nés des gins au Québec. Lock 4 désigne le nom que les habitants de Saint-Henri donnaient au siècle dernier à l’écluse qui fait face à la distillerie. C’est un gin au profil très classique qui se distingue par sa finesse et sa puissance contenue. Des tonalités de genièvre, de citron et de coriandre. Excellent.

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

Les Subversifs, Piger Henricus Gin

Sorel-Tracy | 43 % | 31,25 $

Code SAQ : 13222711

Installés dans une ancienne église à Sorel-Tracy, les Subversifs célèbrent le 10e anniversaire de leur gin Piger Henricus en proposant une édition limitée dans la même bouteille, en suivant la même recette et en le proposant... au même prix qu’au moment où il a été lancé ! Avec le panais figurant parmi la liste des ingrédients et un choix d’aromates sélectionnés par La Société des plantes de Kamouraska, c’est un gin exubérant et onctueux.

Comont, Gin Framboises

Bedford | 30 % | 49,00 $

À la distillerie

Le taux d’alcool (entre 40 % et 44 %) du dry gin traditionnel vous fait un peu peur ? Vous serez certainement séduit par ce gin allégé (30 % d’alcool), qui doit sa jolie couleur rose à des framboises noires de Lanaudière. Les parfums de fruits se mêlent aux notes traditionnelles du gin, mais aussi au gingembre et à la fleur de sureau. Un gin original, mais surtout hautement savoureux, qui vaut pleinement un détour par les Cantons-de-l’Est.

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

Menaud, Gin

Clermont | 42 % | 65,50 $

Code SAQ : 14108709

Un autre gin fabriqué 100 % au Québec, du grain à la bouteille. Menaud fermente du blé (75 %) et du seigle de L’Isle-aux-Coudres, puis distille le tout deux fois, avant d’y ajouter une palette d’aromates locaux pour une troisième distillation. Des notes boisées qui évoquent les conifères, une pointe de poivre et de citron, et une finale saline absolument singulière. À apprécier avec un tonique délicat comme le Fever-Tree au concombre.

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

Cirka, Gin Sauvage

Montréal | 44 % | 48,75 $

Code SAQ : 14588757

Cette distillerie située en bordure du canal Lachine, à Montréal, élabore un gin inspiré de la forêt boréale et issu d’une base de maïs québécois, sans OGM. La baie de genièvre – ingrédient clé de tout gin – est complémentée d’une trentaine d’aromates issus essentiellement du terroir québécois. Ses saveurs intenses d’épices et de sapinage évoquent un peu le temps des Fêtes. Ça tombe bien, on y est presque !

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

Oshlag, Gin hibiscus

Montréal | 40 % | 46,00 $

Code SAQ : 14592220

Le gin de cette distillerie située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve (d’où son nom) est issu d’une distillation de maïs et de millet. Il doit sa couleur rose à la fleur d’hibiscus, et ses arômes séduisants au pamplemousse rose, au thé du Labrador, à la coriandre, à la racine d’iris et au genévrier. Un gin original à servir avec un tonique délicat.

Distillerie St-Laurent, Gin Vieux 1 an

Rimouski | 47 % | 59,00 $

Code SAQ : 13672041

Genièvre, coriandre, angélique, citron, orange amère et épices asiatique et africaine se mêlent aux notes salines et iodées des algues laminaires (kombu) du fleuve Saint-Laurent dans ce gin original, auquel un élevage d’un an dans d’anciens barils de whisky apporte de l’onctuosité et de délicats accents de caramel. Un gin taillé pour un dry martini chic et singulier.

Distillerie La Manufacture, Gin, Panacée

Sainte-Agathe-des-Monts | 42 % | 59,75 $

Code SAQ : 14748589

Ce gin commercialisé dans une boîte de métal blanc tout à fait originale est produit à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Franchement réussi, élaboré à partir d’une vodka de grain du Québec ; riche en nuances de genièvre et de poivre long, avec des notes de zeste d’orange amère. Onctueux et savoureux.

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

Beemer, London dry gin

Roberval | 40 % | 47,25 $

Code SAQ : 14703778

Cette distillerie, nommée en l’honneur d’Horace Jansen Beemer, qui a développé le chemin de fer jusqu’au Lac-Saint-Jean, appartient au comédien Jeff Boudreault, lui-même originaire de Roberval. Un très bel exemple du style London dry gin, bien sec et riche en effluves botaniques, entre les épices et le genièvre, avec des accents de coriandre.

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

La Société secrète, Les Herbes Folles, Premium dry gin

Val-d’Espoir | 43 % | 55,00 $

Code SAQ : 13757029

Cette distillerie artisanale de Gaspésie est installée dans une ancienne église anglicane. Pour ce gin 100 % Québec (le seul à ce jour), la Société secrète utilise de l’orge et du blé malté du Québec, qui sont brassés, fermentés, puis distillés sur place. La signature aromatique du gin provient quant à elle de plantes cueillies à la main en Gaspésie. Un produit unique. Les arrivages à la SAQ se font rares et les bouteilles s’envolent vite, mais elles valent vraiment le détour !

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).

*Pour mieux démystifier le flou qui entoure les trois catégories « Produits du Québec » de la SAQ, consultez l’article « Produit du Québec », vraiment ? sur le blogue des Méchants Raisins.