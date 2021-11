Frontières: un thriller réalisé en terrain connu

Après avoir réuni à l’écran Pascale Bussières et la vedette italienne Monica Bellucci dans son drame Ville-Marie, il y a six ans, le cinéaste québécois Guy Édoin a de nouveau assemblé une distribution féminine cinq étoiles pour son quatrième long métrage, Frontières, qu’il a tourné cet automne sur la ferme de ses parents, dans les Cantons-de-l’Est.

Pascale Bussières, Christine Beaulieu, Marilyn Castonguay et Micheline Lanctôt se partagent donc la vedette de ce nouveau film qu’Édoin décrit comme « un film à clé » dans lequel il « s’amuse avec les codes du thriller ».

Photo courtoisie, Laurence Grandbois Bernard

« Je me sens vraiment privilégié de travailler avec un si beau groupe d’actrices », a confié le cinéaste dans un entretien téléphonique accordé au Journal la semaine dernière.

« Ce qui est trippant, c’est qu’elles sont embarquées dans le projet pour le scénario et pour le film, et ont été formidables tout au long du tournage. Je me pinçais tous les jours en voyant autant de talent devant ma caméra ! »

Frontières marque un retour aux sources pour Guy Édoin. C’est en effet sur la ferme de sa famille, dans les Cantons-de-l’Est, que le cinéaste a choisi de tourner Frontières. Marécages, son premier long métrage, avait été filmé au même endroit, il y a une dizaine d’années.

Retour aux sources

« C’est vraiment un retour à l’essence même de ce qu’était Marécages, et même certains de mes premiers courts métrages », explique le cinéaste qui renoue ainsi avec le milieu rural après avoir tourné ses deux films précédents (Ville-Marie et Malek) à Montréal.

« J’y aborde des thèmes similaires [à ceux de Marécages], mais je dirais qu’il y a des similitudes aussi dans la mise en scène. Le film est un huis clos qui se déroule dans trois maisons situées sur une même ferme. Pour le tournage, on a utilisé la maison de mes parents, celle de ma sœur et la mienne. »

Photo courtoisie, Marlène Gélineau Payette

Autre point en commun avec Marécages : c’est Pascale Bussières qui incarne le personnage principal de Frontières, soit celui de Diane, une femme vivant sur une ferme près de la frontière américaine avec sa fille (Mégane Proulx) et ses deux sœurs (Christine Beaulieu et Marilyn Castonguay).

Accident tragique

L’intrigue du film est déclenchée par un accident tragique qui vient bouleverser la vie de Diane, au point où elle commencera à se demander si sa maison est hantée. Inquiète pour la santé de sa fille, sa mère (Micheline Lanctôt) décidera éventuellement de revenir de Floride pour lui prêter main-forte.

« J’avais envie de mettre en scène des femmes fortes dans un univers hostile, souligne Guy Édoin. J’aimais cette idée d’une sororité un peu malmenée par les événements, mais qui parvient à surmonter les obstacles en se tenant ensemble. »

Frontières met aussi en vedette Béatrice Picard, Patrice Godin, Marie-France Marcotte et Marie-Madeleine Sarr. Le film prendra l’affiche à l’automne 2022.