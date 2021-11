Une cible idéale pour le Canadien

BUFFALO | Après avoir connu un début de saison pour le moins intéressant, les Sabres sont dans un creux de vague qui ressemble grandement à celui du Canadien. La troupe de Don Granato a perdu ses quatre derniers matchs et n’a remporté que deux de ses 12 derniers.

• À lire aussi: L’avant-match à la loupe

La situation sera donc favorable pour le Tricolore qui, une fois de plus, tentera de renouer avec la victoire, lui qui a baissé pavillon à Washington en lever de rideau d’un périple de trois rencontres.

C’est Samuel Montembeault qui aura la tâche d’arrêter les tirs des Sabres. Lors de sa dernière sortie, samedi dernier, il a effectué 33 arrêts pour remporter sa première victoire dans l’uniforme du Tricolore.

Lors de cette rencontre contre les Predators, Dominique Ducharme avait utilisé une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs. C’est la formule qu’il renverra dans la mêlée ce soir.

Pour ce faire, Mattias Norlinder réintégrera la formation à la place de Cédric Paquette.

« Ça nous donne des options en arrière et un rythme différent en attaque, a expliqué l’entraîneur-chef du Canadien. Cédric pourra avoir une journée de plus pour patiner et retrouver son rythme. »

Du côté des Sabres, Dustin Tokarski se mesurera à son ancienne formation. Le gardien de 32 ans est sorti des boules à mites à la fin de la dernière saison. Il s’agira déjà de sa 12e présence devant le filet. Il avait connu sa campagne la plus occupée lors de l’hiver 2014-2015 en disputant 17 joutes dans l’uniforme du Canadien.

Photo d'archives Martin Chevalier

Edmundson doit patienter

Par ailleurs, bien qu’il se soit entraîné à la gauche de Jeff Petry durant tout l’entraînement de jeudi, Joel Edmundson n’est pas prêt à effectuer un retour au jeu. Il ne le sera pas non plus, demain à Pittsburgh, ni lundi lors de la visite des Canucks.

« Il a besoin de participer à des entraînements avec contact complet. Ça devrait commencer la semaine prochaine. Par la suite, il aura besoin de quelques jours supplémentaires. Peut-être même une semaine», a mentionné Ducharme.

Le Manitobain devra donc encore patienter, lui qui n’a toujours pas disputé de match cette saison.

« C’est graduel et il n’y a pas de surprise. Ce qui a fait en sorte qu’il a pris du retard, c’est sa situation familiale (il est retourné au chevet de son père, au Manitoba). On appuie cette décision à 100%. Toutefois, ça lui a fait faire un pas en arrière, car il a fallu qu’il recommence presque à zéro. »

À VOIR AUSSI