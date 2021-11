Montréal: des entraves sur la route à prévoir durant le week-end

La circulation automobile sera entravée sur certains axes routiers dans la grande région de Montréal durant la fin de semaine.

Au centre-ville de Montréal, la rue Saint-Jacques est fermée entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield depuis jeudi. La fermeture demeurera en vigueur jusqu’à samedi à 19 h.

La rue Saint-Patrick sera fermée complètement durant la journée de samedi, entre les rues d’Argenson et Charlevoix.

Le pont Honoré-Mercier sera fermé partiellement dans les deux directions de vendredi 22 h 30 à samedi matin.

À Brossard, le MTQ prévoit la fermeture de 2 voies sur 3 en direction sud samedi de 5 h à 16 h et dimanche de 5 h à 14 h.

À L’Assomption, on prévoit la fermeture de la route 343 pour l’autoroute 40 en direction ouest, de vendredi 19 h à lundi 4 h. En outre, un détour est suggéré via les routes 341 et 344.

Enfin, entre Boisbriand et Laval, le pont Gédéon-Ouimet sera fermé en direction sud, alors qu’en direction nord, la circulation sera à contresens durant une semaine. La fermeture sera en vigueur du dimanche 28 novembre au dimanche 5 décembre, et ce, de 21 h 30 à 4 h 30.