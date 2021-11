Nouveau variant: les interdictions de voyages visant l'Afrique du Sud « injustifiées »

La décision de nombreux pays vendredi d'interdire l'entrée sur leur territoire des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud après la découverte dans ce pays d'un nouveau variant de la COVID-19 est « injustifiée », a regretté le ministre sud-africain de la Santé.

Les scientifiques ont annoncé la veille avoir détecté dans le pays d'Afrique australe une nouvelle forme de la COVID-19, potentiellement très contagieuse et aux mutations multiples. L'efficacité des vaccins contre cette forme mutante est à l'étude.

Au fil de la journée, de nombreux pays tels que la France, le Maroc ou encore les Philippines ont annoncé à la suite de la Grande-Bretagne suspendre les vols. L'Union européenne a recommandé de suspendre tous les vols en provenance et à destination de l'Afrique australe et des autres pays touchés par l'apparition du nouveau variant B.1.1.529.

« Certaines réactions sont injustifiées », a déclaré le ministre Joe Phaahla lors d'une conférence de presse dans la soirée.

« Certains dirigeants cherchent des boucs émissaires pour résoudre un problème qui est mondial », a-t-il poursuivi évoquant « des réactions instinctives de panique ».

De telles mesures « draconiennes », qui impactent notamment le secteur du tourisme, pourraient inciter les pays à ne pas signaler la découverte de prochains variants pour ne pas être sanctionnés.

Le dernier variant découvert semble s'être déjà propagé, avec des cas détectés au Botswana voisin, mais aussi à Hong Kong et en Belgique.

L'Afrique du Sud est officiellement le pays africain le plus touché par la pandémie et connaît une hausse exponentielle des contaminations. Le pays compte plus de 2,9 millions de cas et près de 89 800 morts.

