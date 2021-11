[PHOTOS] Lachute: deux hommes trouvés brûlés près un commerce incendié

Deux hommes de 18 et 19 ans ont été retrouvés gravement brûlés pas loin d‘un commerce en rénovation ciblé par un incendie d’origine suspecte à Lachute, dans les Laurentides, vendredi matin.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés vers 3 h 45 pour un début d’incendie dans un bâtiment sur l’avenue Béthany.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Même si l’intervention des pompiers a été rapide pour maitriser les flammes, le bâtiment qui abrite le commerce a été lourdement endommagé.

Presque dans le même laps de temps, deux individus qui semblaient mal en point ont été localisés par les services d’urgence à quelques coins de rue, précisément sur la rue Sydney, a indiqué une porte-parole de la Sûreté de Québec.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Présentant d’importantes brûlures, ils ont été transportés en centre hospitalier dans un état jugé critique.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Les enquêteurs et les techniciens en scène d’incendie ont été dépêchés sur les lieux afin d’établir les causes et les circonstances à l’origine de cet incendie, a précisé la SQ.

Pascal Girard/AGENCE QMI

La police cherche à voir s’il y a quelque lien entre l’incendie et les deux personnes avec de graves brûlures.

«À l’heure actuelle, on ne peut pas établir de lien officiel entre les deux événements», a-t-on ajouté.