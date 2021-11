PLQ: 100 G$ pour l’économie environnementale

La cheffe du parti libéral du Québec compte gagner la bataille environnementale, en misant une un ambitieux chantier économique et écologique de 100 milliards $ en partenariat avec le secteur privé.

Dominique Anglade a présenté un discours axé principalement sur l’économie verte, à l’ouverture du congrès de son parti.

Pour marquer le coup, le PLQ a ajouté l’environnement à ses valeurs.

«On est confronté aux changements climatiques. Les catastrophes naturelles se multiplient. L’urgence climatique est incontestable», a-t-elle déclaré, devant quelques centaines de militants.

Selon elle, il faut repenser notre manière de vivre ainsi que notre économie.

Ainsi, pour regagner le cœur des électeurs québécois, elle présentera un plan d’économie verte d’environ 100 milliards de dollars d’ici 2050. Des investissements qui devront être réalisés avec l’aide du secteur privé, note le PLQ.

Projet ECO

Un plan sur 30 ans qui mettra de l’avant la nationalisation de l’hydrogène vert, la réduction du gaspillage énergétique des deux tiers d’ici 10 ans et en doublant les redevances sur l'eau.

«Ce dont on a besoin, c’est un véritable projet de société (...) L’enjeu planétaire, ce sont les changements climatiques», a-t-elle souligné, ajoutant que l’ampleur du défi est colossale. «Si on veut être sérieux, on va devoir en faire une priorité et investir. Mais il y a aussi une création de richesse.»

Son grand projet a déjà un nom : ECO, martelé plus de 25 fois durant son discours.

Le passage vers l’hydrogène vert, c’est le défi de demain. #ÉCO c’est le passage vers un monde sans pétrole. ÉCO c’est le passage vers la carboneutralité en 2050. Avec le projet ÉCO, le @LiberalQuebec demeure un pionnier, un grand bâtisseur. #oser #Dominique2022 #audacieux pic.twitter.com/mmPT6OVJvu — Dominique Anglade (@DomAnglade) November 27, 2021

La cheffe a aussi profité de son passage devant ses partisans pour attaquer le plan environnemental de ses adversaires caquistes et solidaires.

«Ce que nous allons présenter n’a rien à voir avec la CAQ qui vit dans un autre siècle, le siècle dernier en matière environnementale, ou Québec solidaire qui a des positions radicales», a décrit Mme Anglade.

S’éloigner des solidaires

La cheffe admet que le PLQ «traverse un moment de redéfinition», mais qu’il est le «seul parti franchement fédéraliste à l’Assemblée nationale.»

Malgré son virage à gauche, elle rejette l’étiquette de solidaire fédéraliste qui lui a été attribuée.

«Le Parti libéral, ne sera jamais, et je dis bien jamais, la pâle copie de quoi que ce soit ou de qui que ce soit», a affirmé Mme Anglade, ajoutant que le PLQ n’est pas la saveur du moment. «Le parti libéral a 150 ans d’histoire.»

À l’entrée du congrès, les militants libéraux ont aussi exclu l’étiquette solidaire

Le «nouveau» parti libéral est celui qui a toujours existé, ont martelé à tour de rôle les ténors du parti «Progressifs Fédéralistes».

«On a toujours été le parti de son temps», a affirmé le député Carlos Leitão à son. «Le temps, aujourd’hui, c’est l’environnement et la transition énergétique.»

Le député Pierre Arcand a souligné que le PLQ était une formation progressif fédéraliste.

«Je suis quelqu’un de progressiste, dans la lignée des libéraux», a-t-il convenu.

