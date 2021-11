Our Place: de la polyvalence dans la cuisine

On remarque d’abord les produits d’Our Place par leurs couleurs attrayantes. Orange, lavande, vert sauge, bleu nuit, autant de couleurs hautement instagrammables qui attirent l’œil des internautes. Est-ce que le poêlon et le chaudron tout-en-un, produits phares d’Our Place, valent le coup ? Les amateurs de polyvalence dans la cuisine apprécieront.

Créée en 2019, la marque américaine Our Place s’est d’abord fait connaître par sa « Always Pan », un poêlon polyvalent, qui peut faire office de poêle à frire, wok, cuiseur vapeur, poêle, casserole et poêle antiadhésive. Le poêlon est fait en aluminium et semble extrêmement durable, tout comme un poêlon en fonte. Il est complété par un revêtement antiadhésif en céramique non toxique, pour que les aliments ne collent pas au fond. Enfin, le poêlon est vendu avec une cuillère en bois et un panier vapeur en acier inoxydable.

Photo courtoisie, Our Place

La marque a récemment lancé un produit dans la même veine, la « Perfect Pot », un chaudron qui peut faire office de marmite, four hollandais, casserole, cuiseur à vapeur, passoire, poêle à braiser et grille à rôtir. Son couvercle comprend une ouverture pour pouvoir filtrer le liquide et une grille de rôtissage personnalisée fait office de cuiseur vapeur.

Les deux produits sont disponibles en une dizaine de couleurs éclatées, qui tranchent avec les casseroles et poêles noires ou en inox que l’on retrouve souvent dans nos cuisines.

Éthique et écologique

La cofondatrice d’Our Place est Shiza Shahid, Pakistanaise d’origine et cofondatrice de la fondation Malala Fund, avec Malala Yousafzai, prix Nobel de la Paix. Avec Our Place, elle souhaite rassembler les gens autour de la nourriture et de la cuisine faite à la maison.

Photo courtoisie, Our Place

Au cœur des valeurs de la compagnie se trouvent une main-d’œuvre éthique, des matériaux durables et une sensibilité notable à l’environnement. Tous les produits sont d’ailleurs expédiés dans du carton biodégradable et recyclable et aucun plastique n’est utilisé.

Pour un cadeau de Noël fonctionnel et plaisant pour les yeux !

Plus d’informations : fromourplace.ca