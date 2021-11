«Solide» combat sur les ondes de TVA Sports

Le prochain combat du boxeur Christian «Solide» Mbilli sera très important pour la suite de sa carrière et les amateurs québécois auront l’occasion d’y assister, le samedi 11 décembre, sur les ondes de TVA Sports.

L’équipe d’Eye of the Tiger Management se retrouvera donc à Harrisburg, en Pennsylvanie, pour un gala mettant en vedette également les boxeurs québécois Alexandre Gaumont et Thomas Chabot.

«Les duels respectifs de ces trois pugilistes seront diffusés en direct sur les ondes de TVA Sports immédiatement après "L’après-Match LNH", suivant la rencontre entre le Canadien de Montréal et les Blues de St. Louis», a précisé le réseau TVA Sports, par voie de communiqué.

Mbilli (19-0-0, 18 K.-O.) pourrait franchir une étape significative dans sa carrière alors qu'il affrontera l'Américain Ronald «Akeem» Ellis (18-2-2, 12 K.-O.) pour le titre WBC Continental des Amériques des poids super-moyens. Une victoire pourrait propulser Mbilli dans le top 10 mondial des 168 lb et ainsi le rapprocher d’un combat de championnat du monde.

Makhmudov se battra en janvier

Par ailleurs, selon ce qu’a rapporté TVA Sports, Arslanbek Makhmudov remontera dans le ring le 22 janvier. Le boxeur d’Eye of the Tiger Management se mesurera alors à Mariusz Wach.

Le 23 septembre, Makhmudov (13-0, 13 K.-O.) avait offert une autre performance à sens unique, au Centre Vidéotron. Le Montréalais d’origine russe a été sans pitié face à l’Allemand Erkan Teper, l’emportant par knock-out technique à la fin du premier round pour conserver ses titres NABA et NABF des poids lourds. Le puissant cogneur a d'ailleurs gagné tous ses combats par knock-out. Wach, âgé de 41 ans, montre quant à lui une fiche de 36-7-0 (19 K.-O.).