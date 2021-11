Soupe à l’oignon au fromage gruyère

Un classique indémodable et oh combien savoureux ! Les oignons doucement confits et assaisonnés de ces aromates réconfortants vous feront saliver tout au long de la confection de cette soupe. La bière noire amène ce gout complexe et caramélisé avec des notes de houblon et de mélasse. Ayant la chance d’avoir des bières d’exceptions au Québec, il était naturel pour moi de cuisiner avec ces dernières dans cette recette de soupe à l’oignon.

