Un capitaine bien connu pour le Crunch de Syracuse

Le Québécois Gabriel Dumont a été nommé capitaine du Crunch de Syracuse, le club-école dans la Ligue américaine du Lightning de Tampa Bay, vendredi.

Le vétéran de 31 ans, ancien choix de cinquième tour au repêchage du Canadien de Montréal, était un candidat logique pour l’organisation, lui qui compte plus de 500 matchs d’expérience au sein de ce circuit.

Le Crunch a une fois de plus montré sa grande confiance envers le talent de la Belle Province, nommant également le Montréalais Daniel Walcott à titre d’assistant au capitaine.

«C’est un grand honneur, mais en même temps, nous avons plusieurs gars plus vieux, des vétérans, qui donnent aussi un coup de main. Ça ne changera rien pour moi et ça ne devrait pas pour l’équipe non plus. Je veux montrer l’exemple et jouer de la façon dont le Crunch devrait jouer chaque soir», a expliqué l’ancien des Voltigeurs de Drummondville dans une courte vidéo.

Dumont aura passé six saisons au sein de l’organisation du Tricolore avant de s’entendre avec les «Bolts» en 2016. Il en est désormais à un troisième passage avec le Crunch et mène l’équipe avec 12 points en 15 matchs cette saison.