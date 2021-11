Un message bien entendu

Insatisfait de plusieurs facettes du jeu de l’équipe depuis quelques semaines, Patrick Roy a rencontré ses joueurs vendredi matin à Charlottetown afin de mettre les choses au clair. Et ç’a porté ses fruits.

Les Diables rouges ont ressemblé à l’équipe qui avait remporté neuf victoires de suite en début de saison, vendredi, face aux Islanders de Charlottetown, les défaisant au compte de 4 à 1.

« Je suis très content de notre performance. Nos meilleurs ont été nos meilleurs ce soir et nos joueurs de soutien ont fait le travail. Ç’a été une belle victoire d’équipe », se réjouissait Roy après le match, soulignant le travail des William Rousseau, Louis Crevier, Nicolas Savoie, Théo Rochette, Zachary Bolduc, Nathan Gaucher et James Malatesta.

Se contentant de dire que la rencontre matinale avait donné lieu à de « bons échanges » notamment sur leur mauvaise gestion de la rondelle en zone offensive, Roy se disait fort satisfait de la réponse de ses joueurs.

« Ça démontre qu’on a du caractère. On sait qu’on en a et on savait qu’on était meilleurs que ce qu’on faisait. Pas qu’on jouait super mal, loin de là, mais on ne prenait pas soin de la rondelle. On commettait beaucoup de revirements en entrée de zone et on ne jouait pas le match qu’on devait jouer. »

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

ROUSSEAU SOLIDE

Zachary Bolduc avec deux, dont le dernier dans un filet désert, Nathan Gaucher et Zachary Gravel ont marqué pour les Remparts tandis que Patrick Guay a été le seul à déjouer William Rousseau.

D’ailleurs, si plusieurs joueurs avaient du mal à trouver de la constance dans leur jeu au cours des derniers matchs, ce n’est pas le cas du gardien des Remparts. Rousseau a de nouveau été solide devant la cage des Remparts, réalisant 28 arrêts pour mériter sa septième victoire en 11 présences cette saison. Il a réservé son plus beau à Lukas Cormier, qu’il a privé d’un but certain en deuxième période.

Il domine la LHJMQ pour la moyenne de buts accordés par match (1,95) et le pourcentage d’arrêts (0,922).

« Il a été bon du début à la fin. On a eu une bonne première, mais en deuxième il a fait deux arrêts sur des tirs à bout portant. Ce que j’ai aimé de lui, c’est qu’il était concentré et on le sentait dans son élément. Plus il joue, mieux il joue. On va continuer de l’utiliser », a ajouté l’entraîneur, confirmant tout de même son intention d’utiliser le vétéran Fabio Iacobo aujourd’hui à Bathurst.

EN BREF

Blessé au poignet, l’attaquant Mikaël Huchette a raté un deuxième match consécutif, vendredi.

« Une blessure au poignet, pour un joueur de centre, ce n’est pas tellement une bonne blessure à avoir. Hier (jeudi), il ne se sentait pas assez en forme, et ce soir, ce n’était pas mieux. On ne prendra pas de risques dans son cas. »

Les Diables rouges ont de nouveau évolué à 11 attaquants et sept défenseurs, permettant à Brendan Bays de disputer une deuxième rencontre dans ce voyage. Rappelons qu’avec le départ de Rylan Bowers, qui est retourné chez lui en Ontario la semaine dernière, les Remparts n’ont que 12 attaquants réguliers dans leur alignement.

L’équipe complétera son périple de trois matchs en trois jours dans les Maritimes avec un arrêt à Bathurst, samedi après-midi, afin d’y affronter le Titan, une équipe qui sera assurément plus reposée que les Remparts, eux qui disputeront leur premier match de la fin de semaine.

« Je trouve ça épouvantable. On termine un trois en trois contre une équipe qui n’a pas joué depuis une semaine. Quelqu’un l’a échappé avec le calendrier. Mais c’est comme ça et il va falloir faire avec », a conclu Roy.