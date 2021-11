Véhicules de l’année du Guide de l’auto 2022 : voici les vainqueurs

Comme chaque année, les membres de l’équipe du Guide de l’auto ont été mis à contribution pour mettre à l'essai tous les nouveaux véhicules présentés sur le marché canadien. Alors que l'année tire à sa fin, notre équipe d'experts s'est prononcée et a voté pour les nouveaux modèles qui ont le plus marqué l’industrie automobile.

Constatant l’évolution du marché automobile ces dernières années, nous avons revu les catégories en 2021. Désormais, les prix sont décernés à trois véhicules différents : la meilleure nouvelle voiture de l’année, le meilleur nouvel utilitaire de l’année et le meilleur nouveau camion de l’année.

Sans plus tarder, voici donc les lauréats de chaque catégorie.

Meilleure nouvelle voiture de l’année

Au terme d’une lutte serrée, c’est finalement le duo Volkswagen Golf GTI/R qui remporte le titre.

Tous les membres de l’équipe qui ont conduit ces véhicules ont été très impressionnés par leurs capacités dynamiques de haut vol ainsi que leurs moteurs énergiques et performants. De belles dispositions qui s’accompagnent d’une polyvalence intéressante pour une utilisation quotidienne.

Ce duo germanique devance la Honda Civic et la Chevrolet Bolt EV, les deux autres finalistes au titre de meilleure nouvelle voiture de l'année.

Les Golf GTI et Golf R succèdent à la Polestar 2 qui avait remporté les honneurs l’année dernière.

Meilleur nouveau véhicule utilitaire de l’année

Le nouveau Genesis GV70 remporte haut la main ce prix avec une belle avance sur les autres véhicules en lice.

Doté d’un design audacieux, de performances convaincantes et d’un niveau de finition très élevé, il se retrouve logiquement à la première place. C’est encore plus vrai lorsqu’on regarde son tarif, particulièrement compétitif considérant le nombre d’équipements de confort et de sécurité fournis.

Parmi les autres modèles évalués, le GV70 a devancé le Hyundai IONIQ 5 et le Toyota Corolla Cross.

Il succède au Toyota RAV4 Prime, qui s’était imposé l’année dernière.

Meilleur nouveau camion de l’année

Dans une catégorie où les nouveautés sont très nombreuses en 2022, c’est finalement le Ford Maverick qui monte sur la plus haute marche de notre podium.

Avec ce nouveau modèle, Ford propose une camionnette d’entrée de gamme bien construite qui se démarque par sa motorisation hybride offerte de série. Le Maverick s'est aussi distingué par son format pratique et son habitacle polyvalent. Enfin, c'est son prix, particulièrement compétitif pour ceux qui recherchent une camionnette à un prix raisonnable, qui a fait pencher la balance en sa faveur.

Le Ford Maverick devance le GMC Hummer EV et le Rivian R1T.

Pour rappel, c’est le quatuor Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon et Cadillac Escalade qui avait remporté le premier prix en 2021.

Si vous magasinez un véhicule et que vous voulez savoir quels sont les meilleurs véhicules dans chaque catégorie, vous pouvez retrouver l’intégralité des résultats dans le Guide de l’auto 2022.

En vidéo : Immersion dans un match comparatif du Guide de l'auto