Vendredi fou: déjà près d’un million de transactions au Canada

Une grande partie des Canadiens n’étaient même pas encore réveillés que les compteurs s’affolaient déjà. En ce Vendredi fou, de minuit à 7 h 30, 942 000 transactions ont été effectuées dans le pays selon Moneris.

Le principal fournisseur de solutions de paiement au Canada s’attend d’ailleurs à connaître la journée de magasinage la plus achalandée de l’année. Vendredi matin, on comptait 154 transactions par secondes pour une dépense moyenne de 77 $, des chiffres qui sont amenés à évoluer tout au long de la journée.

Dans la Belle Province, avec un total de 340 000 transactions de 71 $ en moyenne, les Québécois étaient plus économes que le reste de la population nationale.

Grâce aux ventes en ligne qui ont commencé dès minuit, les vêtements étaient la catégorie qui a enregistré le plus de transactions, soit 46 000. Les dépenses en essence et en commodités étaient également élevées, les gens faisant le plein et prenant un café pour se préparer à cette journée chargée.

Pour plusieurs provinces, cette journée de rabais exceptionnels marquait le retour des achats en magasin depuis 2019.