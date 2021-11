Vendredi fou: déjà des ruptures de stock à certains endroits

Plusieurs clients risquent d’avoir des surprises en ce Vendredi fou, puisque des ruptures de stock ont déjà été observées à certains endroits.

«Les gens ont déjà commencé depuis lundi [à magasiner]. Je me suis promené hier chez deux, trois détaillants et c’était déjà la folie depuis lundi, où les gens arrivaient en magasin et demandaient s’ils pouvaient avoir les rabais tout de suite», explique Philippe Richard Bertrand, cofondateur et associé chez Amplifio Stratégies.

M. Bertrand prévoit tout de même qu’il y aura un nombre record de ventes, puisque les gens ont peur que les stocks se fassent rares d’ici Noël.

«Il manque déjà d’items. Hier, je suis allé [magasiner] pour des skis et il y a beaucoup de grandeurs qui ne sont déjà plus disponibles. On parle de rabais de 35, 40 et 50% dans certains cas, donc ça vaut vraiment la peine», dit-il.

C’est particulièrement le magasinage en ligne qui sera populaire, selon Philippe Richard Bertrand.

«Aujourd’hui, l’achat en ligne est facile et il y a une panoplie de détaillants québécois qui sont présents en ligne», explique-t-il, précisant que 80% des acheteurs feront leurs achats sur le web aujourd’hui.

Malgré tout, il s’attend à ce que les magasins soient également bondés.

Preuve que la journée risque d'être occupée, de minuit à 7h30, 942 000 transactions ont été effectuées dans le pays, selon Moneris.