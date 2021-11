HÉBERT, Jeannine née Longtin



De Delson, le 20 novembre 2021, est décédée Mme Jeannine Longtin à l'âge de 92 ans, épouse de feu Réal Hébert et mère de feu Lise Hébert (feu Gilles Roy).Elle laisse dans le deuil son petit-fils Pierre-Olivier (Alyson), son arrière-petite-fille Blanche, ses soeurs Yvette (Gilles) et Huguette (René) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :SAINT-CONSTANT, QCTél. 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 4 décembre de 9h00 à midi, une célébration d'adieu suivra en chapelle à midi.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques.