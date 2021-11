MIREAULT ARBOUR, Thérèse



Le 16 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Arbour de Montréal. Elle était l'épouse de feu Fernand Mireault.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand (Diane Lord) Jude (Louise Prévost), Guylaine, Marjolaine (Jean-Marc Trottier), France (Luc Lapierre); ses petits-enfants : Jean-Ude, Irène, Pascaline, Joëlle, Simon et Henri; ses arrière-petits-enfants : Léanne et Théodore ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille de Mme Arbour Mireault vous accueillera le samedi 4 décembre à compter de 13h au :www.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire le même jour à 16h.Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct ou en reprise pour une période de 90 jours en allant sur le site du centre funéraire.Veuillez noter que le passeport vaccinal sera exigé lors de cet évènement.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de St-Côme.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Société Alzheimer.