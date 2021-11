DESLAURIERS DAME, Thérèse



À Montréal le 19 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé Madame Thérèse Deslauriers, épouse de feu Gérard Dame.Elle laisse dans le deuil, sa fille Danielle (Robert Beaudoin), ses petits-fils Guillaume (Valérie Morin) et Félix (Kristyna Polackova), leur père Richard De Tonnancourt, sa soeur Pierrette, ses belles-soeurs Jeanine et Jacqueline (Jacques Dufour), son beau-frère Julien (Maria Vandemoortele), ses neveux et nièces ainsi que des proches parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 4 décembre 2021 à compter de 10 heures, en l'église Saint-Charles-sur-Richelieu (406 Chemin des Patriotes) suivi des funérailles à 11 heures.www.salonfunerairelfc.com