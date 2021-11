BÉLANGER, Ginette

(née Longpré)



De Laval, le 20 novembre 2021, à l'âge de 79 ans est décédée Mme Ginette Longpré, épouse de M. Claude Bélanger.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc-André (Caroline) et Patricia, ainsi que son petit-fils Étienne, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 5 décembre de 14h à 17h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Diabète Québec.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.