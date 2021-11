BEAULIEU, Gilbert



De Varennes, le 24 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilbert Beaulieu, camionneur retraité, époux de feu Viviane Dumont.Il laisse dans le deuil sa fille Natacha (Dominic Morin), sa soeur Nicole, son frère André (Denise), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 décembre de 10 h à 14 h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Les funérailles auront lieu le même jour à 14 h 30 en la Basilique Sainte-Anne, 195 rue Ste-Anne, Varennes.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre Boucher.