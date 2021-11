LUCAS, Odette (née Grignon)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Odette Lucas née Grignon, survenu le 23 novembre 2021, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de monsieur Jacques Lucas (cadre supérieur retraité de SOLIO Groupe Coopératif).Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Andrée Grignon, ses fils Vincent (Emmanuel Boudreault) et Martin (Mona Maroun), ses petits-enfants Olivia et Emily, ainsi que plusieurs parents et amis et son fidèle compagnon à 4 pattes Goofy.Infirmière hors pair pendant 50 ans Mme Grignon a oeuvré principalement à l'hôpital Sainte-Justine et à l'hôpital Cité-de-la-Santé de Laval.La famille vous accueillera le mardi 30 novembre 2021 de 16h à 21h à la:Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.