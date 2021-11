BISSONNETTE, Jacques



Né à Lachine, fils de Roma Bissonnette et de Jeanne Leduc.Jacques Bissonnette eut d'abord une vie religieuse, ordonné prêtre, il fut le dernier aumonier général de la CSN. Il fonda une famille et fit carrière au Ministère des Communautés Culturelles et de l'Immigration du Québec dans différents postes de direction.Il laisse dans le deuil son épouse Carmen Dupuis, ses enfants Annie (Emmanuel), Maryse (Thane) et Pierre (Aline), ses petits-enfants Victor, Morgane et Jeanne, sa soeur Claire ''Mère Marie-Luc'' bénédictine, ainsi que parents et amis.Tout au long de sa vie, il fut un ardent indépendentiste contribuant à l'avancement du Québec. Il a su partager sa passion pour le plein air, le ski, le golf et les voyages avec sa famille.La famille tient à remercier le personnel du 2ème C-D du CHSLD Champlain de Brossard pour les soins attentionnés et le soutien tout au long des sept dernières années.La famille vous accueillera à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le samedi 4 décembre 2021 à partir de 10h, suivi des funérailles à 14h à l'Église Notre-Dame de Bonsecours, 1784 chemin des Prairies, Brossard, Qc, J4X 1G4.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Baluchon Alzheimer ou à la Fondation du CHSLD Champlain de Brossard.