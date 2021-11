BENOIT, Jacques



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Jacques Benoit, le 21 novembre 2021, à l'âge de 79 ans, au Centre d'hébergement en soins palliatifs à La Prairie.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Linette Denault, sa fille, Karine (Bruno), sa petite-fille, Léa, ses frères et soeurs, Nicole (Jean-Pierre), Francine, Gilles (Rita), Laurent (Ginette), Georges (Mireille), Lucie (Bernard), Daniel (Guylaine), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Les visites auront lieu au complexe :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450-699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 5 décembre entre 13h30 et 16h00, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.