BÉLAIR, Nancie

Le 11 novembre 2021, à l'âge de 50 ans, est décédée madame Nancie Bélair. Elle est la fille de monsieur André Bélair (Carole Darveau) et de feu madame Jocelyne Bertrand (Daniel Lavoie).Elle laisse dans le deuil ses enfants Alicia, Jennifer et Victoria, sa soeur Dominique, le père de ses enfants Éric Chamberland ainsi que ses beaux-parents Serge Chamberland, Michelle Simon, Carmen Vaillancourt ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1www.salonsfunerairesguay.comle vendredi 3 décembre de 13h à 17h et de 19h à 21h. Une liturgie de la Parole suivra dès 21h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et AVC.https://www.coeuretavc.ca/