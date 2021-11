DUVAL (née Bowes), Lilianne



De Mercier, le mardi 16 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lilianne Bowes, épouse de feu monsieur Léopold Duval.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre, Jean-Guy (Louise Tremblay), Carole (Claude Caudron), Suzanne, Gilles (Lisette Provost), Jacques (Chantal Hébert), Nathalie (Diane Bélair), ses 18 petits-enfants, ses 32 arrière-petits-enfants et 10 arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Ginette, ses beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 3 décembre 2021, de 13h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 4 décembre 2021 dès 9h, suivi d'une liturgie de la Parole à 11h, à la:MICHEL THÉRIAULT4 RUE VERVAISMERCIER, QCwww.rfmtheriault.ca / 450-699-1717Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.