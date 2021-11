ROMÉO BERGERON, Jeannine



Le 15 novembre 2021, à l'hôpital Santa Cabrini, est décédée, courageusement, et entourée des siens, Jeannine Bergeron, épouse de feu Antonio Roméo, à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marjolaine (feu Yves), Jean-Pierre (Paddy), Francine (Paul), Martine, Natali et Claude, de même que ses soeurs Gisèle, Thérèse et son frère feu Gaston (feu Rita), ses petits-enfants Mélanie (Jean-Philippe), Gabriel (Sophie), Élisabeth et Patrick, sans oublier ses 3 arrière-petits-enfants Félix-Olivier, Delphine et Julianne.Sa famille remercie le personnel du 4e étage de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi que celui du 5e étage de l'hôpital Santa-Cabrini pour la qualité de leurs soins.Des remerciements tout particuliers à tout le personnel et à l'administration de la Résidence Le Parc à St-Léonard.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal,de 13:00 à 17:00 le dimanche 5 décembre 2021.