FLEURY, Pierre



À Montréal, le 13 novembre, est décédé Pierre Fleury.Il laisse dans une grande tristesse sa conjointe Francine Savard, ses filles Annick et Janou ainsi que son petit-fils Manu, Robert Savard et Francine Trudeau, beau-frère et belle-soeur.Il aura professé en tant que designer graphique pendant plus de 50 ans. Cofondateur de la Société des Graphistes du Québec, il en sera le directeur de 1973 à 1977. Son esprit de synthèse et la rigueur de ses décisions graphiques l'amèneront à produire des outils de communication d'une grande efficacité. Il sera aussi reconnu pour son style d'illustration humoristique si caractéristique et irrésistible.En 1979, en collaboration avec Francine Savard, il crée Fleury / Savard, design graphique, une fructueuse association à laquelle il prodiguera, avec toujours la même justesse, ses précieux conseils jusqu'à la fin.Au Complexe funéraire du Mont-Royal, le samedi 4 décembre à partir de 14h sa famille recevra les condoléances puis un toast en son honneur suivra à 16h (sur invitation).Manifestez votre sympathie par un don au Neuro (Institut et hôpital neurologiques de Montréal).1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9www.mountroyalcem.com