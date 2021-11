LALIBERTÉ, Marc-André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marc-André Laliberté, survenu le 20 novembre 2021, à l'âge de 81 ans. Il était l'époux de madame Denise Drapeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Jacques Jr.) et Éric (Isabelle), ses petits-enfants Joël (Karine) et Sébastien, ses frères et soeurs Lisette, Renée, Alice, Jeannine, Nicole et Gabriel, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille se recueillera le samedi 4 décembre 2021 de 13h à 15h à la:Une liturgie de la Parole suivra dès 15h, en la chapelle de la maison funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille tient à remercier l'équipe du Centre de dialyse de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leurs bons soins et leur dévouement auprès de M. Laliberté.