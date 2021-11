BÉLAND, Maurice



Le 21 novembre 2021, est décédé M. Maurice Béland.Il laisse dans le deuil sa chère épouse depuis 58 ans madame Lorraine Morin, ses deux fils : Mario (Marie-Josée Fortin) et Alain (Chantal Massue), ainsi que ses petits-enfants: Raphaël, Ariane, Laurie et Marie-Ève.Outre son frère et ses soeurs prédécédés Serge, Pierrette et Armande, il laisse également dans le deuil sa soeur Andrée, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Grand passionné de sport, il a oeuvré dans le sport amateur à titre d'entraineur et bénévole au sein de plusieurs associations sportives de hockey mineur à Montréal pendant plus de 50 ans.La famille recevra parents et amis au complexe :le samedi 4 décembre de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 16h30.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe du Centre intégré de dialyse Raymond-Barcelo qui l'a accompagné avec bienveillance au cours des six dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec ou à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.