RICHARD, Jérémie



À Verdun, le 18 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Jérémie Richard, époux de feu Elise Noël (Lise Richard).Il laisse dans le deuil sa fille Katrine, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 décembre 2021 de 15h à 18h au complexe funéraire :suivi des funérailles à 18h, dans la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain et du CLSC Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié en sa mémoire.