RAYMOND, Serge



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Serge Raymond survenu le lundi 1er novembre 2021 à l'âge de 73 ans, au CHRDL-CHSLD Parphilia-Ferland. Il était l'époux de Nicole Fortin, demeurant à Saint-Jean-de-Matha.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claire-Élaine et feu Martin, ses petits-enfants: Sandrine et Viviane. Un merci spécial à Michel Proulx, Micheline Fortin, Danielle Jacques et Jean-Paul Landreville pour leurs appuis. Son frère Yves, ainsi que sa belle-soeur Claire Fortin, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et d'autres parents et amis.Un dernier hommage lui sera rendu à le samedi 4 décembre 2021, de 11h à 14h, à laDE SAINT-JEAN-DE-MATHA99, RUE LESSARDSAINT-JEAN-DE-MATHAwww.coopfunerairestjeandematha.comUn rituel funéraire sera célébré à la coopérative funéraire dès 14h. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière de Saint-Jean-de-Matha.