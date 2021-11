CHEVALIA, Louis



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Louis Chevalia, survenu le 16 novembre 2021, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de madame Armande Prévost.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Monique), Manon (Pierre) et Stéphane (France), ses petits-enfants Sofie, Simon, Étienne et William, son beau-frère Raymond et sa belle-soeur Huguette (Claude), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 décembre 2021 de 9h30 à 11h30 à la :Suivra ensuite la cérémonie en la chapelle de la Coopérative à 11h30.La famille tient à remercier l'équipe du Centre de soins palliatifs Samuel de Champlain pour les excellents soins prodigués.