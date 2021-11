POMMINVILLE, Jean



De Montréal, le 6 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean Pomminville, époux de Mme Françoise Thivierge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Luc (Nathalie) et Marc, son petit-fils Zachary; sa soeur Diane (feu Pierre); ses belles-soeurs Danielle (Claude) et Suzanne (Denis) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 décembre 2021, de 13h à 17h au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8Une cérémonie aura lieu le même jour, à 16h30, en la chapelle du complexe.