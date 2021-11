MORENCY, Roger



Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Roger Morency survenu le 18 novembre 2021 à l'âge de 69 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Johanne Morency, ses enfants Magalie (Patrice Bock), Roxane (Mathieu Sarrazin), Mathieu (Luc Bouchard) et Roger (Émilie Bourassa), ses petites-filles Roxanne, Kimberly et Kyara, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 décembre 2021 de 13h à 17h au complexe funéraire: