CANTIN, Michel



Le 5 février 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Cantin. Il était le fils de feu Frédéric Cantin et de feu Janine Guérard.Michel laisse dans le deuil ses deux fils Philippe et Benoit, ses deux petits-enfants Émile et Juliette, son frère Pierre ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 4 décembre 2021 de 12h à 14h au salon de la :Les funérailles auront lieu ce même samedi, à 14h, à l'Église de Saint-Sauveur.